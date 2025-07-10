Выбор редакции
Мад
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
«Мад» — одновременно история взросления, трагическая мелодрама и лирическая притча о беглом преступнике, которого блестяще сыграл Мэттью Макконахи, и его попытках воссоединиться с возлюбленной. Фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2012. 14-летний Эллис живёт с родителями в плавучем доме на берегу Миссисипи, в свободное время вместе с другом Некбоуном исследует реку. Однажды они находят на безлюдном острове лодку, застрявшую в ветвях дерева после крупного наводнения. Подростки хотят сделать лодку своим убежищем, но выясняется, что в ней уже кто-то поселился. Им оказывается некто по имени Мад, человек с татуировкой змеи, который явно от кого-то прячется и ждёт с кем-то встречи...
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