Рей Куни — автор более двадцати комедий, которые переведены на сорок языков и шли на театральных подмостках многих стран. Люкс № 13 — пьеса, восторженно встреченная британской критикой, была удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия 1991 года. Оглушительный смех зрителей вызывает и остроумный английский юмор, и невероятные переделки, в которые попадают персонажи, вовлекаемые главным героем, незадачливым ловеласом, и по совместительству депутатом парламента.