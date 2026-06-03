Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Рей Куни — автор более двадцати комедий, которые переведены на сорок языков и шли на театральных подмостках многих стран. Люкс № 13 — пьеса, восторженно встреченная британской критикой, была удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия 1991 года. Оглушительный смех зрителей вызывает и остроумный английский юмор, и невероятные переделки, в которые попадают персонажи, вовлекаемые главным героем, незадачливым ловеласом, и по совместительству депутатом парламента.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи