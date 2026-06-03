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Люкс №13

Театральная площадь, 1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 4000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Рей Куни — автор более двадцати комедий, которые переведены на сорок языков и шли на театральных подмостках многих стран. Люкс № 13 — пьеса, восторженно встреченная британской критикой, была удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия 1991 года. Оглушительный смех зрителей вызывает и остроумный английский юмор, и невероятные переделки, в которые попадают персонажи, вовлекаемые главным героем, незадачливым ловеласом, и по совместительству депутатом парламента.

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