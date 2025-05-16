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Любимые песни Советского кино

Шолохов-Центр, Большая Садовая улица, 125/69

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3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Уютный вечер в окружении сотен свечей, где оживут легендарные хиты, исполненные а-капелла и под фортепиано. Советское кино — это волшебные и захватывающие сюжеты, настоящие чувства и, конечно, музыка, которая трогает сердца зрителей. Мелодии, которые оживляют воспоминания. Под аккомпанемент оркестра, ты услышишь песни из любимых фильмов: «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Джентельмены удачи», «Мы из джаза» и других. Вечер пройдёт в уютном зале, освещённом только мягким мерцанием сотен свечей. Количество мест ограничено.

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