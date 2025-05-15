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Lumisfera

улица 1-й Конной Армии, 8

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Завершение:

4500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Виртуозный оркестр и солисты исполнят легендарные мелодии: от нежных лирических композиций до захватывающих дух саундтреков к блокбастерам. Просто представьте: зал в полумраке, свет свечей и живая музыка, которая касается самого сердца. 15 мая пройдёт особенный концерт «Быть собой» в исполнении Кристины Стельмах, финалистки шоу «Голос». А звучать будут любимые ностальгические композиции — Halo, Shallow, Chandelier, Diamonds, Wrecking Ball.

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