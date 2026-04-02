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ЛСП

КСК «ЭКСПРЕСС», Закруткина, 67а

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Смертельная любовь и обреченная романтика, элегантная нежность и обнажённая дерзость. Всё верно – скоро концерт ЛСП. В этом году бескрайнее море любви прибьёт к берегам уже всем полюбившуюся каравеллу, нагруженную ценным грузом. Бриллианты — это роскошь. Бриллианты — это юность. Бриллианты — это вечность.

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