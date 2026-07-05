Готовься к вечернему взрыву энергии и ритма — фанковая группа «Low Flow» приглашает тебя окунуться в мир безудержного грува и драйва. Их живое звучание — это идеальное сочетание сочных басов, заводных гитарных риффов и мощных ударных, которые заставят твои ноги двигаться сами собой. В программе ты услышишь поп-хиты в ярких фанковых обработках, а также авторские песни мастера TalkBox из Лос-Анджелеса — Swatkins! Что такое TalkBox? Это редкий инструмент, встречающийся в фанковой и электронной музыке, имитирующий пение при помощи синтезатора.