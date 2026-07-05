Low Flow
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
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Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Готовься к вечернему взрыву энергии и ритма — фанковая группа «Low Flow» приглашает тебя окунуться в мир безудержного грува и драйва. Их живое звучание — это идеальное сочетание сочных басов, заводных гитарных риффов и мощных ударных, которые заставят твои ноги двигаться сами собой. В программе ты услышишь поп-хиты в ярких фанковых обработках, а также авторские песни мастера TalkBox из Лос-Анджелеса — Swatkins! Что такое TalkBox? Это редкий инструмент, встречающийся в фанковой и электронной музыке, имитирующий пение при помощи синтезатора.
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