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КвизШрек

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Кино
Игры

Про событие

Будешь совершать рыцарские подвиги и проверять, кто помнит, как приготовить коктейль из глаз тритона и откуда у Фионы её бойцовские навыки. Что тебя ждёт: 7 раундов вопросов — от трясины до свадебного зала Призы, которые сделают тебя завистью всех обитателей сказочного мира Атмосфера, в которой даже Дракон захочет задержаться

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