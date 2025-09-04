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Про событие
Будешь совершать рыцарские подвиги и проверять, кто помнит, как приготовить коктейль из глаз тритона и откуда у Фионы её бойцовские навыки. Что тебя ждёт: 7 раундов вопросов — от трясины до свадебного зала Призы, которые сделают тебя завистью всех обитателей сказочного мира Атмосфера, в которой даже Дракон захочет задержаться
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