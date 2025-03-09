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Квинтет Юрия Подкользина

Красноармейская улица, 166

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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Квинтет Юрия Подкользина с огромным удовольствием предоставляет зрителю возможность окунуться в атмосферу солнечного Рио-де-Жанейро, почувствовать дух пляжа Копакабана и других знаковых мест этого прекрасного города, в котором творил один из основателей стиля босса-нова, пионер и , возможно, главный популяризатор латиноамериканской музыки во всем мире - Антонио Карлос Жобим. Для гостей прозвучат как всемирно известные хиты великого композитора, так и менее распространенные в джазовом репертуаре темы, которые, впрочем, не только не будут меркнуть перед всемирно известными хитами, но и станут приятным украшением этого уникального вечера латиноамериканской музыки Рудольф Куркчиян - Вокал, Мелодика Александр Солдатенко - гитара Ангелина Келешян - рояль Юрий Подкользин - бас Алексей Мудраков - ударные

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