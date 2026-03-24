Музыка свободы, любви и юности. Мария Кабальските — джазовая пианистка, вокалистка и композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов. В своём авторском творчестве она часто раскрывает темы любви, радости и памяти, наделяя каждую композицию уникальным смыслом и чувствами. На концерте тебя ждёт лёгкий, тёплый и радостный джаз, уникальная авторская музыка и любимые песни в исполнении джазового квартета — в этот вечер вместе с Марией на сцену также выйдут великолепные ростовские музыканты Александр Бобров (тенор-саксофон), Филипп Терацуян (контрабас) и Максим Кабальскис (барабаны).