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Квартет Марии Кабальските

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Музыка свободы, любви и юности. Мария Кабальските — джазовая пианистка, вокалистка и композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов. В своём авторском творчестве она часто раскрывает темы любви, радости и памяти, наделяя каждую композицию уникальным смыслом и чувствами. На концерте тебя ждёт лёгкий, тёплый и радостный джаз, уникальная авторская музыка и любимые песни в исполнении джазового квартета — в этот вечер вместе с Марией на сцену также выйдут великолепные ростовские музыканты Александр Бобров (тенор-саксофон), Филипп Терацуян (контрабас) и Максим Кабальскис (барабаны).

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