Юмористическое поэтическое шоу или StihUp - это жанр рожденный на стыке рифмы, стендапа и безудержной энергии. Настасья Чеботарь, яркая финалистка шоу «Битва за время» 2 сезон. Поэтический вечер, где ты проживёшь абсолютно разную глубину и палитру эмоций. Стихи Настасьи, даже когда они в юмористическом формате про поиск внутренних опор, близость с собой и миром. Её стихи — это попытка найти баланс между лёгкостью и рефлексией, попытка оставаться живой и чувствительной несмотря ни на что. Диалог. Местами смешной, местами грустный, но всегда честный. Для брони позвони по номеру.