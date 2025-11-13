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Кулак Дружбы, или всплыть наверх

Флеш бар, улица Седова, 5

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Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап
Выставки

Про событие

Юмористическое поэтическое шоу или StihUp - это жанр рожденный на стыке рифмы, стендапа и безудержной энергии. Настасья Чеботарь, яркая финалистка шоу «Битва за время» 2 сезон. Поэтический вечер, где ты проживёшь абсолютно разную глубину и палитру эмоций. Стихи Настасьи, даже когда они в юмористическом формате про поиск внутренних опор, близость с собой и миром. Её стихи — это попытка найти баланс между лёгкостью и рефлексией, попытка оставаться живой и чувствительной несмотря ни на что. Диалог. Местами смешной, местами грустный, но всегда честный. Для брони позвони по номеру.

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