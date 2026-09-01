Новый спектакль театра «ТЕГ» по мотивам пьесы Семёна Злотникова. Постановка о том, как складываются отношения между мужчиной и женщиной. Во все времена неизменным остается, интерес к тому, как возникают и складываются отношения между мужчиной и женщиной. И вот совершенно обычная история из жизни: двое решили наладить личную жизнь. И в один из вечеров приходит обыкновенный мужчина к обыкновенной женщине с не вполне понятными целями. Каждый мужчина должен знать, к кому идёт, на что идёт. Каждая женщина должна чувствовать кто там за дверью, кто там внутри.