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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Кто там?

Art Bazar, переулок Островского, 47

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Новый спектакль театра «ТЕГ» по мотивам пьесы Семёна Злотникова. Постановка о том, как складываются отношения между мужчиной и женщиной. Во все времена неизменным остается, интерес к тому, как возникают и складываются отношения между мужчиной и женщиной. И вот совершенно обычная история из жизни: двое решили наладить личную жизнь. И в один из вечеров приходит обыкновенный мужчина к обыкновенной женщине с не вполне понятными целями. Каждый мужчина должен знать, к кому идёт, на что идёт. Каждая женщина должна чувствовать кто там за дверью, кто там внутри.

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