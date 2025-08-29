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Концерт молодёжи

Stand Up RnD City
Московская улица, 57

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Молодые комики со своими лучшими шутками! Ведущая — Мария Мельникова (участница двух сезонов шоу «Open Mic» эксклюзивно для ВК Видео). На сцене: Алексей Кириллов Егор Парамонов Ярослав Крушинский Екатерина Лаврова Арсений Мельников (участник шоу «Комьюнити» эксклюзивно для ВК Видео) Руслан Баятов (участник шоу «Open Mic» и участник шоу «Комьюнити» эксклюзивно для ВК Видео) Аркадий Мирзоян (участник шоу «Open Mic» эксклюзивно для ВК Видео) Влад Возий (участник двух сезонов шоу «Open Mic» и «Money Mic» эксклюзивно для ВК Видео) Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30.

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