Молодые комики со своими лучшими шутками! Ведущая — Мария Мельникова (участница двух сезонов шоу «Open Mic» эксклюзивно для ВК Видео). На сцене: Алексей Кириллов Егор Парамонов Ярослав Крушинский Екатерина Лаврова Арсений Мельников (участник шоу «Комьюнити» эксклюзивно для ВК Видео) Руслан Баятов (участник шоу «Open Mic» и участник шоу «Комьюнити» эксклюзивно для ВК Видео) Аркадий Мирзоян (участник шоу «Open Mic» эксклюзивно для ВК Видео) Влад Возий (участник двух сезонов шоу «Open Mic» и «Money Mic» эксклюзивно для ВК Видео) Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30.