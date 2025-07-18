Молодые на одной сцене со своими лучшими шутками. Ведущая — Настя Едигарова На сцене: Парамонов Егор Лаврова Катя Хадисов Артур Крушинский Ярослав Надирбеков Арсланбек Безуглая Кеша Танчинец Роман Гремякин Петр Егоров Дима Канищев Женя