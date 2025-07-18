Концерт молодёжи
Московская улица, 57
Начало:
Завершение:
650₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Молодые на одной сцене со своими лучшими шутками. Ведущая — Настя Едигарова На сцене: Парамонов Егор Лаврова Катя Хадисов Артур Крушинский Ярослав Надирбеков Арсланбек Безуглая Кеша Танчинец Роман Гремякин Петр Егоров Дима Канищев Женя
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи