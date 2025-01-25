Концерт группы «зашторил окно!»
проспект Соколова, 46
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от 210₽ до 840₽
Возраст 14+
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Про событие
На сцене — молодая ростовская группа «зашторил окно!» с авторскими песнями и каверами. Это честная музыка о том, что внутри каждого из нас. Брат и сестра — Сандро и Лена — основали группу в ноябре 2023 года, а летом к ним присоединился Саша, добавив ритмической глубины их звучанию. Пост-панк живёт и развивается, оставаясь зеркалом нашего времени. «зашторил окно!» — это искренние тексты, энергия сцены и немного грусти, которая объединяет. Приходи почувствовать этот ритм и окунуться в атмосферу чистых эмоций! Вход по тарифам Циферблата: 3,5 руб./мин.
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