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Группа «Свидание»

проспект Шолохова, 270/1

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Завершение:

от 1400₽ до 4200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа «Свидание» — московский коллектив, основанный в 2015 году вокалистом Андреем Зеберти вместе с братьями Иваном (гитара) и Дмитрием (бас) Галицкими, позже к ним присоединился Роман Гатчин (барабаны). Их музыка — это романтика десятых, музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы тут сливаются с лирикой Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей. За это время «Свидания» сложилась преданная фан-база молодых, думающих и чувствующих людей. Их главная на сегодня песня — «Случайная любовь», а у клипа на песню «Любовь» более миллиона просмотров на YouTube. Среди достижений — заметная на независимой сцене премия «Золотая горгулья» (как раз в категории «Независимый проект»), ежегодно вручаемая московским клубом «16 тонн».

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