На этот раз — волшебный вечер под звёздами. Мы смотрим мультфильм «Аладдин» и переносимся в мир восточных сказок и приключений. После — обсуждаем увиденное вместе с Артёмом Павловым: от любимых детских моментов до скрытых смыслов, которые замечаешь только повзрослев. Вход по тарифам Циферблата.