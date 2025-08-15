Кинопоказ «Аладдин» (1992)
проспект Соколова, 46
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от 4₽ до 1000₽
Возраст 0+
Кино
Про событие
На этот раз — волшебный вечер под звёздами. Мы смотрим мультфильм «Аладдин» и переносимся в мир восточных сказок и приключений. После — обсуждаем увиденное вместе с Артёмом Павловым: от любимых детских моментов до скрытых смыслов, которые замечаешь только повзрослев. Вход по тарифам Циферблата.
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