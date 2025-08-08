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Кинодворик под звёздами: «Леди и бродяга»
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 400₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Просмотр одного из самых душевных мультфильмов — «Леди и Бродяга». История о свободе, дружбе и любви, рассказанная через анимацию, классическую музыку и неспешную прогулку по вечернему городу. После просмотра участники поговорят о смыслах, символах и кинематографическом языке с Артёмом Павловым, который умеет раскрывать знакомые сюжеты под новым углом. Приходи провести вечер в атмосфере уюта, фонариков, пледов и хорошего кино.
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