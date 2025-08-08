Просмотр одного из самых душевных мультфильмов — «Леди и Бродяга». История о свободе, дружбе и любви, рассказанная через анимацию, классическую музыку и неспешную прогулку по вечернему городу. После просмотра участники поговорят о смыслах, символах и кинематографическом языке с Артёмом Павловым, который умеет раскрывать знакомые сюжеты под новым углом. Приходи провести вечер в атмосфере уюта, фонариков, пледов и хорошего кино.