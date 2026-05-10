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Кино при свечах «Укрощение строптивого»

Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2500₽
Возраст 16+
Кино
Концерты

Про событие

Вечер пройдёт в чарующем пространстве Особняка 1898, где мягкий свет сотен свечей, старинные интерьеры и уютная камерность создают идеальную сцену для одной из самых харизматичных историй итальянского кино. В центре сюжета — упрямый и нелюдимый фермер Элиа, который живёт вдали от городской суеты и принципиально избегает женщин. Его размеренную жизнь нарушает неожиданная гостья — яркая, уверенная в себе красавица Лиза, решившая остаться у него на ночь. С этого момента начинается настоящее противостояние характеров, полное искр, юмора и тонкой игры чувств. Это не просто комедия, а остроумная и обаятельная история о том, как любовь способна растопить даже самое холодное сердце. Фильм наполнен живой энергией, итальянским темпераментом и неподражаемым шармом. В главных ролях — блистательные Адриано Челентано и Орнелла Мути. Что тебя ожидает: магическая атмосфера особняка, где мерцание свечей превращает просмотр фильма в настоящее эстетическое удовольствие; яркая, живая комедия с неподражаемым юмором и харизматичными героями; вечер, наполненный смехом, теплом и лёгким чувством ностальгии по классике европейского кино. В зале представлены: Вип-зона со столиками для тех, кто любит уют и особый подход. Партер — центр зрительского внимания. Амфитеатр — идеальное место для полного погружения в атмосферу.

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