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Кино при свечах «Сбежавшая невеста»

Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2500₽
Возраст 16+
Кино
Концерты

Про событие

Позволь себе неспешное путешествие, где важен не пункт назначения, а каждое мгновение пути… Романтическая история о поиске любви, свободы и собственного голоса. Это кино наполнено лёгкостью, тонким юмором, атмосферой маленького американского городка и той самой магией, которая заставляет снова поверить в искренние чувства. На первый взгляд Мэгги кажется девушкой, у которой есть всё: красота, обаяние и поклонники, готовые вести ее к алтарю. Но каждый раз в самый важный момент она делает одно и то же — убегает. Её история становится настоящей сенсацией после статьи известного журналиста Айка, который приезжает в город, чтобы узнать, почему невеста снова и снова сбегает со своей собственной свадьбы. То, что начинается как журналистское расследование, постепенно превращается в историю о страхах, ожиданиях и попытке понять, чего на самом деле хочет сердце. Между остроумными диалогами, трогательными моментами и романтическими недоразумениями рождается чувство, способное изменить сразу две жизни. В главных ролях — неподражаемые Джулия Робертс и Ричард Гир, чья экранная химия уже давно стала классикой романтического кино. В зале представлены: Вип-зона со столиками для тех, кто любит уют и особый подход. Партер — центр зрительского внимания. Амфитеатр — идеальное место для полного погружения в атмосферу.

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