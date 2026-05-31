Кино при свечах «Полночь в Париже»
Большая Садовая улица, 64
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от 700₽ до 2500₽
Возраст 16+
Кино
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Про событие
Изменение фильма в расписании Позволь себя унести в волшебное путешествие вместе с главным героем, который каждую ночь открывает двери в Париж прошлых десятилетий, где живут легендарные поэты, художники и музыканты. Писатель и безнадёжный романтик Гил, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. В зале представлены: Вип-зона со столиками для тех, кто любит уют и особый подход. Партер — центр зрительского внимания. Амфитеатр — идеальное место для полного погружения в атмосферу.
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