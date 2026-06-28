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Кино при свечах «Париж подождёт»

Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2500₽
Возраст 16+
Кино
Концерты

Про событие

Позволь себе неспешное путешествие, где важен не пункт назначения, а каждое мгновение пути… Атмосферный кинопоказ фильма «Париж подождёт» — истории, наполненной вкусами Франции, солнечным светом провинциальных дорог и неожиданными открытиями. Это кино словно бокал хорошего вина: раскрывается постепенно, оставляя тонкое послевкусие вдохновения и легкости. Вместе с героиней ты отправишься в путешествие, которое должно было занять всего несколько часов, но превращается в настоящее приключение длиной в несколько дней. Вместо спешки — остановки в живописных деревушках, вместо привычных маршрутов — гастрономические открытия и разговоры, которые меняют взгляд на жизнь. Анна, жена успешного продюсера, устала от постоянной гонки и однообразия. Случайная поездка с обаятельным французом Жаком превращается в неспешное путешествие из Канн в Париж, где каждый поворот дороги открывает новые смыслы, а каждое мгновение учит снова чувствовать вкус жизни. Этот фильм — идеальный повод замедлиться, вдохнуть глубже и напомнить себе, как важно иногда позволить Парижу… подождать. В зале представлены: Вип-зона со столиками для тех, кто любит уют и особый подход. Партер — центр зрительского внимания. Амфитеатр — идеальное место для полного погружения в атмосферу.

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