Погрузись в атмосферу американской романтики в самом сердце старинного Особняка 1898. В этом уникальном пространстве, окружённом сотнями мягких свечей, каждый кадр засияет особым волшебством, унося вас в мир стиля, красоты и нежности. Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Её зовут Вивьен и она берёт только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней и предлагает девушке остаться в его номере в отеле ещё на некоторое время — за дополнительный гонорар. Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит небрежное отношение к ней ради понравившегося мужчины, который перестал быть для нее просто клиентом. То, что начинается как случайная сделка, быстро превращается в удивительную и трогательную историю о превращениях, взаимном понимании и настоящих чувствах. Эта лента — о том, как внутреннее совершенство и красота могут изменить судьбу и взгляды на жизнь. В главных ролях — Джулия Робертс и Ричард Гир. Что тебя ожидает: — тёплая и магическая атмосфера особняка, где каждая свеча создает игру теней и мягкий свет, наполняя пространство особой интимностью; — классическая романтическая история о любви, которая не оставит равнодушным никого; — возможность насладиться фильмом в уникальной обстановке, пропитанной историей и атмосферой эпохи. В зале представлены: Вип-зона со столиками для тех, кто любит уют и особый подход. Партер — центр зрительского внимания. Амфитеатр — идеальное место для полного погружения в атмосферу.