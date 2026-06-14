Погрузись в трогательную историю дружбы, способной изменить жизнь… Душевный кинопоказ фильма «1+1», который пройдёт в особенной атмосферe уюта и вдохновения. Мягкий свет, камерная обстановка и искренние эмоции на экране создадут пространство, где можно по-настоящему почувствовать силу человеческой связи и радость каждого мгновения. Открой для себя историю, которая покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. Это не просто фильм — это искренний, местами смешной, а порой и пронзительный рассказ о людях из совершенно разных миров, которых судьба неожиданно свела вместе. После несчастного случая богатый аристократ Филипп оказывается прикован к инвалидному креслу и нанимает в помощники Дрисса — молодого человека из неблагополучного района, только что вышедшего из тюрьмы. Казалось бы, между ними нет ничего общего, но именно эта встреча становится началом удивительной дружбы, полной юмора, смелости и настоящей жизни без условностей. В зале представлены: Вип-зона со столиками для тех, кто любит уют и особый подход. Партер — центр зрительского внимания. Амфитеатр — идеальное место для полного погружения в атмосферу.