Кавказский StandUp
Московская улица, 57
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
На сцене настоящий кавказский юмор! На сцене: Камиль Зулфугаров — ведущий, резидент шоу STAND UP на ТНТ Руслан Баятов — участник шоу КОММЬЮНИТИ эксклюзивно для ВК Видео Анастасия Едигарова — участница шоу STAND UP на ТНТ Фарид Гасанов — участник шоу Открытый микрофон на ТНТ, победитель этапа шоу Money Mic эксклюзивно для ВК Видео Светлана Кулаксизова Аркадий Мирзоян
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