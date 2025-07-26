На сцене настоящий кавказский юмор! На сцене: Камиль Зулфугаров — ведущий, резидент шоу STAND UP на ТНТ Руслан Баятов — участник шоу КОММЬЮНИТИ эксклюзивно для ВК Видео Анастасия Едигарова — участница шоу STAND UP на ТНТ Фарид Гасанов — участник шоу Открытый микрофон на ТНТ, победитель этапа шоу Money Mic эксклюзивно для ВК Видео Светлана Кулаксизова Аркадий Мирзоян