На главной площади соберутся все соседи, чтобы попеть любимые песни в унисон. Без сцены, без границ — просто голоса, музыка и тепло летнего вечера. Проект Игоря Цепина «ХорДон» создан, чтобы вовлекать людей в массовое пение. Народная классика и популярные хиты исполняются под аккордеон сотнями зрителей: каждый раз собирается всё больше поющих участников. Здесь не важны вокальные данные. Главное — общность и светлая позитивная энергия, что рождается в множестве голосов, звучащих вместе. Музыканты Вокал Мария Аксютенкова Гитара и вокал Максим Ромазанов Перкуссия Илья Богомолов Аккордеон Игорь Цепин Это место, где каждый желающий может почувствовать себя частью общего творчества.