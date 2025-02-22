В баре «Пёсик в будке» выступит инди-четвёрка из южных прерий. Их песни про ощущение себя в потоке города, про обретение дома, про сарказм, экзистенциальный скуф-кризис и, конечно, про любовь! В звучании они совмещают танцевальный грув, ритмы фанка, реп-рок читку и тёплый инди-вайб. Формат акустического концерта, чтобы подарить друг другу тепло от приближающейся весны, а также презентация нового сингла «Хитин».