Импровизационное шоу «А что, если...?»
Московская улица, 57
Начало:
Завершение:
650₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, где комики импровизируют на разные темы. Ведущая - Анастасия Едигарова (участница шоу "STAND UP" на ТНТ) На сцене: Ангелина Ищенко и Роман Танчинец Николай Ильченко и Влад Возий Алексей Денисюк и Алексей Туркулец Артем Молдованов и Петр Гремякин
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