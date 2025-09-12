Шоу, где комики импровизируют на разные темы. Ведущая - Анастасия Едигарова (участница шоу "STAND UP" на ТНТ) На сцене: Ангелина Ищенко и Роман Танчинец Николай Ильченко и Влад Возий Алексей Денисюк и Алексей Туркулец Артем Молдованов и Петр Гремякин