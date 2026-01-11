Шесть вечеров, шесть фильмов и шесть совершенно разных способов испугаться. В течение фестиваля каждый день будет посвящён одной картине, а привычный кинопоказ превратится в полноценное тематическое событие: зрителей ждут выступления приглашённых спикеров, фотографы, атмосферная фотозона, тематический квест, а также розыгрыш призов от партнёров. «Фестиваль Ужасов» — полностью эксклюзивный проект «Горизонт CINEMA&EMOTION», в котором кино становится лишь частью большого вечернего опыта. Здесь можно будет не только посмотреть культовые и современные картины жанра, но и поговорить о них, узнать больше об истории хоррора, его визуальном языке, природе страха и причинах, по которым одни фильмы продолжают пугать зрителей спустя десятилетия, а другие становятся настоящими культурными феноменами. Расписание смотри по ссылке Купить балет.