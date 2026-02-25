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Холостяки и холостячки

Ростовский-на-Дону академический молодежный театр, пл. Свободы, 3

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Эпатажная, шокирующая комедия, сочетающая в себе элементы гротеска, иронию, сарказм и оригинальные метафоры, бросающая вызов общепринятым нормам морали. История из жизни четырёх бесконечно одиноких людей, боящихся близости не меньше, чем быть отвергнутыми. Ханох — культовый израильский писатель, поэт, провокационный драматург и режиссёр, ставший классиком ещё при жизни. Скандально известный персонаж, его называли «нарушителем общественного спокойствия». Автор около 50 пьес, лауреат множества израильских и зарубежных премий. Его произведения были поставлены и продолжают ставиться в разных странах мира. Многие из пьес он поставил сам в различных израильских театрах.На первых показах «Холостяков и холостячек» зрители ломали стулья и прогоняли артистов со сцены. Сам Левин говорил, что его занимают людские пороки, унижающие душу.

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