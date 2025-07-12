ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

HellFest

ELECTROSPIRT, Будённовский проспект, 37

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1300₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Rostov Hellfest для тех, кто видит красоту во мраке. Это не просто фестиваль — это ночной ритуал для избранных. Наш пантеон тьмы на этот вечер: DANTALIAL (Ростов-на-Дону, Metal) SilverCold (Ростов-на-Дону, Symphonic Dark Metal) Ars Nocturna (Ставрополь, Dark Metal) Lilith Trox (Волгодонск, Electronic, Industrial, Cyberpunk) INSADNESS (Таганрог, Metalcore) Надень цепи, корсеты и кованые ботинки. Забудь имя. Стань тенью. Rostov Hellfest — это не концерт, а битва за свою тьму. Слабым здесь не место. Ты готов? Сбор гостей в 18:00, начало в 19:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста