HellFest
ELECTROSPIRT, Будённовский проспект, 37
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1300₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Rostov Hellfest для тех, кто видит красоту во мраке. Это не просто фестиваль — это ночной ритуал для избранных. Наш пантеон тьмы на этот вечер: DANTALIAL (Ростов-на-Дону, Metal) SilverCold (Ростов-на-Дону, Symphonic Dark Metal) Ars Nocturna (Ставрополь, Dark Metal) Lilith Trox (Волгодонск, Electronic, Industrial, Cyberpunk) INSADNESS (Таганрог, Metalcore) Надень цепи, корсеты и кованые ботинки. Забудь имя. Стань тенью. Rostov Hellfest — это не концерт, а битва за свою тьму. Слабым здесь не место. Ты готов? Сбор гостей в 18:00, начало в 19:00.
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