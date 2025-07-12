Rostov Hellfest для тех, кто видит красоту во мраке. Это не просто фестиваль — это ночной ритуал для избранных. Наш пантеон тьмы на этот вечер: DANTALIAL (Ростов-на-Дону, Metal) SilverCold (Ростов-на-Дону, Symphonic Dark Metal) Ars Nocturna (Ставрополь, Dark Metal) Lilith Trox (Волгодонск, Electronic, Industrial, Cyberpunk) INSADNESS (Таганрог, Metalcore) Надень цепи, корсеты и кованые ботинки. Забудь имя. Стань тенью. Rostov Hellfest — это не концерт, а битва за свою тьму. Слабым здесь не место. Ты готов? Сбор гостей в 18:00, начало в 19:00.