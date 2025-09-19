Гости Гаррисона
Pod3emka Club, проспект Сельмаш, 3
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Завершение:
от 2000₽ до 3600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Внимание: перенос концерта на 19.09.2025, 21:00. Группа «Гости Гаррисона» — это вся колоритная тоска и романтика периферии. В их текстах нет лишних метафор, но практически каждый слышит в песнях группы свою историю.
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