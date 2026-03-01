Гольфстрим. All Stars Concert
Пересвет Арена, Целиноградская улица, 3
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Симфо-группа «ГОЛЬФСТРИМ» представляет: «All Stars Concert» — грандиозное музыкальное событие в Ростове-на-Дону! 1 марта в Пересвет Арене состоится концерт, который войдёт в историю ростовской музыкальной сцены. Симфо-группа «Гольфстрим» впервые объединит друзей, коллег, фронтменов топовых кавер-групп Ростова, представляя грандиозный концерт-союз дружбы и единства музыкальной индустрии. Ты окажешься «на одной волне» с артистами, наслаждаясь любимыми хитами в роскошном симфоническом звучании. Это не просто концерт, а новая музыкальная вселенная с неповторимой атмосферой, где каждый хит — это повод подпевать громче и почувствовать себя частью дружной музыкальной семьи. В этот вечер вместе с «Гольфстримом» зажгут: Тимур Камышанский (группа «МУЗ С.О.Ю.Z») Стас Гредасов (группа «Очень Красивые») Наталья Махова (группа «МЕЛОДИЯ БЭНД») Кирилл Евгеньич (группа «ХОБОТЫ») Оксана Волкова (группа «НОВА») Екатерина Филоненко (группа «Гольфстрим»)
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