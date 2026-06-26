Один из первых коллективов в России, который с 2000 года работает в стилях Sympho-rock и Classical crossover. Узнаваемые мотивы из репертуаров: John Lennon, Kurt Cobain, Michael Jackson, Billie Eilish … превращаются в новые импровизационные истории, наполненные тонкой гармонией, яркими ритмами и неожиданными поворотами. В программе вечера также прозвучат известные джазовые стандарты Louis Armstrong, Johnny Mandel, Ray Charles, Frank Sinatra… Они станут ярким штрихом к общему портрету вечера и подчеркнут мастерство коллектива в сольной и ансамблевой работе. Богатая палитра тембров рояля, контрабаса и барабанов — основа джазового звучания, а выразительная текстура звуков скрипки и альта сделают джазовую интерпретацию по-настоящему свежей и непредсказуемой. Концепция вечера — соединить знакомые мелодии с свободой джазовой импровизации, чтобы каждый трек звучал как новое открытие и дарил залу радость открытий.