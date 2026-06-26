ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Гольфстрим

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Один из первых коллективов в России, который с 2000 года работает в стилях Sympho-rock и Classical crossover. Узнаваемые мотивы из репертуаров: John Lennon, Kurt Cobain, Michael Jackson, Billie Eilish … превращаются в новые импровизационные истории, наполненные тонкой гармонией, яркими ритмами и неожиданными поворотами. В программе вечера также прозвучат известные джазовые стандарты Louis Armstrong, Johnny Mandel, Ray Charles, Frank Sinatra… Они станут ярким штрихом к общему портрету вечера и подчеркнут мастерство коллектива в сольной и ансамблевой работе. Богатая палитра тембров рояля, контрабаса и барабанов — основа джазового звучания, а выразительная текстура звуков скрипки и альта сделают джазовую интерпретацию по-настоящему свежей и непредсказуемой. Концепция вечера — соединить знакомые мелодии с свободой джазовой импровизации, чтобы каждый трек звучал как новое открытие и дарил залу радость открытий.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста