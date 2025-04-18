Фрэнк Синатра. Голос эпохи
Шолохов-Центр, Большая Садовая улица, 125/69
Начало:
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3500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Джазовый концерт при свечах, где ты услышишь культовые произведения легендарного вокалиста в сопровождении живого оркестра /фортепиано, контрабас, перкуссия. Репертуар вечера: J. Kosma «Autumn leaves» B. Howard «Fly me to the moon» B. Kaempfert «Strangers in the night» I. Berlin «Cheek to cheek» R. Rodgers L. Hart «Lady is a tramp» J. Marks «All of me» B. Kaempfert «L. O. V. E.» J. Revaux, G. Thibaut, and C. Francois «My way» Репертуар может быть незначительно изменен или дополнен.
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