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фрэнк?

Electrospirt, Будённовский проспект, 37

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Анти-фолк/эмо проект фрэнк? из Санкт-Петербурга празднует своё десятилетие акустическим туром. Тебя приглашают в последний раз услышать главные хиты уходящей декады в классическом формате. Только звонкая гитара, искренняя лирика и никаких границ со слушателем. Местный разогрев от наверное радость, Волчак. Двери: 18:00 Начало: 19:00

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