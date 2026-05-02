Анти-фолк/эмо проект фрэнк? из Санкт-Петербурга празднует своё десятилетие акустическим туром. Тебя приглашают в последний раз услышать главные хиты уходящей декады в классическом формате. Только звонкая гитара, искренняя лирика и никаких границ со слушателем. Местный разогрев от наверное радость, Волчак. Двери: 18:00 Начало: 19:00