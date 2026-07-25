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  1. Ростов-на-Дону
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Фитнес-движ

Гребной канал «Дон», Пойменная улица, 2А

Начало:

Завершение:

1150₽
Возраст 16+

Про событие

Функциональная тренировка на свежем воздухе под живой сет диджея. Спортивный челлендж с призами. Программа аниматоров в отдельной локации. Спортивные напитки и угощения.

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