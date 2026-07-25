Фитнес-движ
Гребной канал «Дон», Пойменная улица, 2А
Начало:
Завершение:
1150₽
Возраст 16+
Про событие
Функциональная тренировка на свежем воздухе под живой сет диджея. Спортивный челлендж с призами. Программа аниматоров в отдельной локации. Спортивные напитки и угощения.
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