Белая Вечеринка
Левобережная улица, 72
Начало:
Завершение:
от 1900₽ до 13000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
В этом году выбрана новая тема — Страна чудес (Wonderland). Embargo Villa превратится в волшебное место силы, где оживут самые причудливые персонажи и где воздушные замки станут вполне осязаемой реальностью. Начало ночью 26-го, потом 27-го продолжение специальным дневным шоу у бассейна и заканчивают ночной вечеринкой. Более 30 артистов, общая продолжительность мероприятия — 36 часов. Лайнап: TBA Дресс-код: только белый, готовь белые наряды (белый верх, белый низ).
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