В этом году выбрана новая тема — Страна чудес (Wonderland). Embargo Villa превратится в волшебное место силы, где оживут самые причудливые персонажи и где воздушные замки станут вполне осязаемой реальностью. Начало ночью 26-го, потом 27-го продолжение специальным дневным шоу у бассейна и заканчивают ночной вечеринкой. Более 30 артистов, общая продолжительность мероприятия — 36 часов. Лайнап: TBA Дресс-код: только белый, готовь белые наряды (белый верх, белый низ).