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Елизавета-Варвара Аранова

ДК «Ростсельмаш», улица 1-й Конной Армии, 8

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 3700₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Новый сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой. Елизавета Варвара Аранова — стендап-комикесса, сценарист и режиссёр, постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ, ведущая подкаста «Страхи» и психолого-юмористического шоу «Что у вас случилось?». Комедия Елизаветы Варвары Арановой — многогранная, прямолинейная и довольно откровенная. В своих выступлениях Елизавета переходит от шуток к пронзительным откровениям, поднимая сложные и глубокие темы. Она рассуждает о психотерапии, детских и подростковых травмах, рефлексирует вместе со зрителем о смене ценностей поколений, не боится рассказывать о личных тайнах и скелетах в шкафу. Авторский почерк Елизаветы, проходящий красной нитью через все её проекты, включая стендап-комедию, можно охарактеризовать как попытку психологической терапии с помощью юмора. Иначе говоря, Елизавета Варвара Аранова — личный комедийный терапевт, который научит тебя смеяться над тем, над чем ты раньше плакал.

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