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Дуэт Ipanema: Вечер Саундреков

Теплица.Бережно
улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

1750₽
Возраст 18+
Кино
Концерты

Про событие

Помнишь тот самый аккорд, от которого по коже бегут мурашки? Тот момент в фильме, который навсегда отпечатался в памяти? Дуэт «Ipanema» подарит тебе вечер, где ты сможешь пережить эти эмоции заново. Марина Ким (вокал) и Валерия Елканова (фортепиано) исполнят саундтреки, ставшие паролем для целого поколения зрителей. А видеоряд из любимых фильмов превратит концерт в настоящий киносеанс. В программе: от грусти «Ла-Ла Ленд» до мощи «Гладиатора» В стоимость билета входит депозит на заказ по меню 1000р.

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