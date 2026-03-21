Помнишь тот самый аккорд, от которого по коже бегут мурашки? Тот момент в фильме, который навсегда отпечатался в памяти? Дуэт «Ipanema» подарит тебе вечер, где ты сможешь пережить эти эмоции заново. Марина Ким (вокал) и Валерия Елканова (фортепиано) исполнят саундтреки, ставшие паролем для целого поколения зрителей. А видеоряд из любимых фильмов превратит концерт в настоящий киносеанс. В программе: от грусти «Ла-Ла Ленд» до мощи «Гладиатора» В стоимость билета входит депозит на заказ по меню 1000р.