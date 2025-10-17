ДМЦ
Оркестровая Яма, ул. Города Волос, 14
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 3100₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Осенью группа «ДМЦ» отправится в большой концертный тур с презентацией программы «Не прислоняться!». С них — твои любимые песни и новинки, с тебя— горячий приём. Договорились? Тогда до встречи!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи