Дима Гаврилов
Амакс, проспект Михаила Нагибина, 19/1
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап-комик участник шоу Стендап и Прожарка на ТНТ, участник проектов Стендап клуба №1, автор трёх сольных концертов едет приезжает в Казань с новым стендап-концертом. Тебя ждут новые шутки, новые мысли, возможно новая одежда Димы Гаврилова. На входе могут попросить предъявить документ удостоверяющий личность и возраст.
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