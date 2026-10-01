Стендап-комик участник шоу Стендап и Прожарка на ТНТ, участник проектов Стендап клуба №1, автор трёх сольных концертов едет приезжает в Казань с новым стендап-концертом. Тебя ждут новые шутки, новые мысли, возможно новая одежда Димы Гаврилова. На входе могут попросить предъявить документ удостоверяющий личность и возраст.