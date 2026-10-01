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  1. Ростов-на-Дону
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Дима Гаврилов

Амакс, проспект Михаила Нагибина, 19/1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-комик участник шоу Стендап и Прожарка на ТНТ, участник проектов Стендап клуба №1, автор трёх сольных концертов едет приезжает в Казань с новым стендап-концертом. Тебя ждут новые шутки, новые мысли, возможно новая одежда Димы Гаврилова. На входе могут попросить предъявить документ удостоверяющий личность и возраст.

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