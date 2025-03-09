Хиты легендарных романтиков Depeche Mode в исполнении аутентичного трибьют-коллектива Depeche Boat с симфоническим оркестром. Песни будут исполнены максимально близко к оригиналу — в знак уважения к великим музыкантам и всему, что они сделали для мирового электро-рока. Если твоё сердце бьётся в ритме Enjoy The Silence и других бессмертных хитов: Free love, Personal Jesus, Precious, Never let me down, Policy of the truth — тогда это шоу для тебя. Ты окунёшься в особую атмосферу фьюжна классического и электронного звучания Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра.