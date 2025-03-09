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Depeche mode Tribute шоу с симфоническим оркестром

Дом Офицеров, Будённовский проспект, 34

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от 1800₽ до 4000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Хиты легендарных романтиков Depeche Mode в исполнении аутентичного трибьют-коллектива Depeche Boat с симфоническим оркестром. Песни будут исполнены максимально близко к оригиналу — в знак уважения к великим музыкантам и всему, что они сделали для мирового электро-рока. Если твоё сердце бьётся в ритме Enjoy The Silence и других бессмертных хитов: Free love, Personal Jesus, Precious, Never let me down, Policy of the truth — тогда это шоу для тебя. Ты окунёшься в особую атмосферу фьюжна классического и электронного звучания Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра.

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