Depeche mode Tribute шоу с симфоническим оркестром
Дом Офицеров, Будённовский проспект, 34
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Завершение:
от 1800₽ до 4000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Хиты легендарных романтиков Depeche Mode в исполнении аутентичного трибьют-коллектива Depeche Boat с симфоническим оркестром. Песни будут исполнены максимально близко к оригиналу — в знак уважения к великим музыкантам и всему, что они сделали для мирового электро-рока. Если твоё сердце бьётся в ритме Enjoy The Silence и других бессмертных хитов: Free love, Personal Jesus, Precious, Never let me down, Policy of the truth — тогда это шоу для тебя. Ты окунёшься в особую атмосферу фьюжна классического и электронного звучания Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра.
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