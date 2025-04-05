Concord Orchestra. Симфонические рок-хиты «Человек будущего»
Конгресс-холл ДГТУ, площадь Гагарина, 1
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 3800₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты
Про событие
Самые лучшие композиции легендарных мировых рок-групп: Metallica, Linkin Park, Nightwish, Muse, Queen, Evanescence, Depeche Mode, A-ha, Europe, The Rasmus, U2, Imagine Dragons и другие. Современные оркестровые аранжировки одновременно окунут тебя в ностальгию, унесут в будущее и позволят оказаться на всех рок-концертах любимых групп одновременно. Шоу «Симфонические рок-хиты» — это больше, чем концерт. Это путешествие по галактике рок-музыки, огненная атмосфера, создаваемая танцующим симфоническим оркестром под мощные барабаны, взрывные гитары и вибрирующие струны скрипок и виолончелей. Это красочное интерактивное шоу с невероятными костюмами, волшебной игрой света, гипнотическим видеорядом премьера которого состоялась в 2021. Шоу с большим успехом посмотрели более 100 000 зрителей. Отличительная уникальная особенность оркестра: — музыканты не сидят на стульях, они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене — симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров — световые эффекты и уникальные видео-инсталляции создают атмосферу и делают шоу фантастически ярким
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