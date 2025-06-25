Спектакль на открытом воздухе в «Новой Земле». Творческое объединение «Помреж» представит зрителям иммерсивный спектакль в жанре театральный анекдот. Постановка по мотивам рассказа Ф.М. Достоевского — «Чужая жена и муж под кроватью». Череда комических ситуаций и нелепостей приводит к тому, что герой, пытающийся разоблачить неверность супруги, оказывается в положении любовника чужой жены… В стоимость билета входит напиток-комплимент.