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Чужая жена и муж под кроватью

улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль на открытом воздухе в «Новой Земле». Творческое объединение «Помреж» представит зрителям иммерсивный спектакль в жанре театральный анекдот. Постановка по мотивам рассказа Ф.М. Достоевского — «Чужая жена и муж под кроватью». Череда комических ситуаций и нелепостей приводит к тому, что герой, пытающийся разоблачить неверность супруги, оказывается в положении любовника чужой жены… В стоимость билета входит напиток-комплимент.

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