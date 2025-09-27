Божественная драмедия с червячками
Пушкинская улица, 57
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 6+
Спектакли
Про событие
Спектакль вдохновлён картиной Рене Магритта «Сын человеческий». Перед зрителем разыгрывают извечные вопросы на языке простых вещей. Спектакль как попытка разобраться какой же он сегодня — Сын человеческий?
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