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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Божественная драмедия с червячками

Муха
Пушкинская улица, 57

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

Спектакль вдохновлён картиной Рене Магритта «Сын человеческий». Перед зрителем разыгрывают извечные вопросы на языке простых вещей. Спектакль как попытка разобраться какой же он сегодня — Сын человеческий?

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