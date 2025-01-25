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Большой уютный квартирник

Бар Песик в Будке, Газетный переулок, 33

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Приходи на уютный вечер живой музыки, тёплой атмосферы и душевных разговоров! Тебя ждут выступления нескольких талантливых исполнителей, каждый из которых принесёт свою уникальную энергетику и истории, рассказанные через музыку. Это будет вечер, где каждая нота и каждое слово найдут отклик в твоём сердце. Артисты: МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ В НАС ГЛЕБ ПЕТРОВ AILET DASHA KOBA GOOD VANIA & VANIA FROST Не пропусти этот особенный вечер — приходи, чтобы стать частью чего-то нового и вдохновляющего. Делись эмоциями, знакомься с новыми людьми и наслаждайся музыкой в самой уютной обстановке.

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