Большой уютный квартирник
Бар Песик в Будке, Газетный переулок, 33
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Бесплатно
Возраст 16+
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Вечеринки
Про событие
Приходи на уютный вечер живой музыки, тёплой атмосферы и душевных разговоров! Тебя ждут выступления нескольких талантливых исполнителей, каждый из которых принесёт свою уникальную энергетику и истории, рассказанные через музыку. Это будет вечер, где каждая нота и каждое слово найдут отклик в твоём сердце. Артисты: МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ В НАС ГЛЕБ ПЕТРОВ AILET DASHA KOBA GOOD VANIA & VANIA FROST Не пропусти этот особенный вечер — приходи, чтобы стать частью чего-то нового и вдохновляющего. Делись эмоциями, знакомься с новыми людьми и наслаждайся музыкой в самой уютной обстановке.
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