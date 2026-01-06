Большой стендап от комиков бара. На сцене: — Ведущий: Игорь Ерошенко (полуфиналист шоу Открытый микрофон на ТНТ, победитель этапа шоу Money Mic эксклюзивно для ВК Видео) — Дмитрий Ксенофонтов (резидент шоу Comedy Club на ТНТ) — Максим Калашников (участник шоу Stand Up на ТНТ, финалист шоу Камеди Баттл, полуфиналист шоу Открытый микрофон на ТНТ, финалист шоу Смех без правил на ТНТ, победитель этапа шоу Money Mic эксклюзивно для ВК Видео) — Владимир Сычев (участник шоу Stand Up на ТНТ) — Алексей Туркулец (финалист шоу Камеди Баттл на ТНТ) — Светлана Кулаксизова — Фарид Гасанов (участник шоу Stand Up на ТНТ, участник шоу Открытый микрофон на ТНТ, участник шоу Кстати) — Егор Парамонов