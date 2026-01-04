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Большой StandUp

Stand Up RnD City
Московская улица, 57

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Большой stand up от комиков бара. На сцене: — Артем Молдованов, ведущий — Вячеслав Романенко (участник шоу Открытый микрофон на ТНТ, участник двух сезонов шоу Open Mic эксклюзивно для ВК Видео) — Александр Смирнов (участник шоу Открытый микрофон на ТНТ, участник шоу Битва за время эксклюзивно для ВК Видео) — Аркадий Мирзоян (участник шоу Open Mic и Money Mic эксклюзивно для ВК Видео) — Руслан Баятов (участник шоу Кoмьюнити эксклюзивно для ВК Видео) — Дмитрий Ксенофонтов (резидент шоу Comedy Club на ТНТ) — Алексей Денисюк (участник шоу Stan Up на ТНТ, участник шоу Открытый микрофон на ТНТ) — Игорь Ерошенко (полуфиналист шоу Открытый микрофон на ТНТ, победитель этапа шоу Money Mic эксклюзивно для ВК Видео)

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