[солдаут] Большой Stand Up
Московская улица, 57
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Первый стендап-бар Ростова-на-Дону Stand Up RnD City придумал классный подарок ко Дню всех влюблённых — большой стендап с топ-составом на сцене бара. Только лучшие шутки. На сцене: Артём Молдованов Гамлет Кароян Настя Едигарова Максим Калашников Фарид Гасанов Алексей Денисюк Игорь Ерошенко
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