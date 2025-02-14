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[солдаут] Большой Stand Up

Stand Up RnD City
Московская улица, 57

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Первый стендап-бар Ростова-на-Дону Stand Up RnD City придумал классный подарок ко Дню всех влюблённых — большой стендап с топ-составом на сцене бара. Только лучшие шутки. На сцене: Артём Молдованов Гамлет Кароян Настя Едигарова Максим Калашников Фарид Гасанов Алексей Денисюк Игорь Ерошенко

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