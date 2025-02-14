Первый стендап-бар Ростова-на-Дону Stand Up RnD City придумал классный подарок ко Дню всех влюблённых — большой стендап с топ-составом на сцене бара. Только лучшие шутки. На сцене: Артём Молдованов Гамлет Кароян Настя Едигарова Максим Калашников Фарид Гасанов Алексей Денисюк Игорь Ерошенко