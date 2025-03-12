Группа Mr.KingBee - это все лучшие музыкальные традиции 20-го века. Словно лучшие сорта отборного табака в кубинской сигаре, музыка проверенная временем, словно выдержанный в дубовой бочке виски. Настоящая история отчаяния и восторга, горя и счастья, история о чувствах, которые вы не раз испытывали. Состав: Мехак Торосян - рояль/губная гармоника/вокал Сергей Черкун - гитара Яна Торосян - бас Александр Борисов - ударные